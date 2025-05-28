Марий Эл откроет набор в два новых образовательных кластера

В текущем году в Марий Эл стартуют два новых образовательных проекта в рамках «Профессионалитета»: строительный и транспортный кластеры. Об этом сообщило ИА МариМедиа.
Учебные заведения, задействованные в программе, оборудуют по последнему слову техники, а здания образовательных учреждений обновят в ходе капитального ремонта. Зачисление студентов запланировано на июнь. Всего будет доступно 715 мест по 18 образовательным программам.
Власти региона напомнили, что в республике уже функционируют два кластера: «Агротехник» и «Радиоэлектроника-РМТ», где обучается более 800 студентов.
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