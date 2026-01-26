Марафон «Дорога жизни» в Петербурге помог увеличить количество доноров костного мозга

Институт гематологии и трансфузиологии ФМБА России вместе с общественным движением «Доноры России» организовал пункт записи в федеральный регистр доноров костного мозга. Событие прошло 23 и 24 января на ЭКСПО во время 57-го марафона «Дорога жизни», сообщила газета «Петербургский дневник» .

Начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства городской станции переливания крови Станислав Давыдов рассказал, что за два дня более 100 человек вступили в регистр.

«Такие публичные массовые мероприятия традиционно привлекают жителей города к участию в донорском движении», — отметил Давыдов.

В 2026 году в Санкт-Петербурге запланированы более 300 мероприятий, посвященных вступлению в федеральный регистр доноров костного мозга.