Mantera Residence: 66% россиян учитывают вид из окон при выборе курортного жилья
Более половины россиян (66%) назвали красивый вид из окон ключевым параметром при выборе курортной недвижимости. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования компании Mantera Residence.
Кроме того, наиболее востребованными оказались квартиры, расположенные на первой береговой линии (56%). Спрос на жилье с панорамными видами на побережье продолжает расти: в январе 2025 года он увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Согласно данным аналитиков, 48% респондентов выразили желание иметь доступ к качественным сервисам, такими как услуги няни, персональных помощников, парковка автомобилей и ресторанное обслуживание. С марта 2023 года запросы на услуги менеджеров комфорта на курортах Краснодарского края увеличились на 10%, и эта тенденция сохраняется независимо от времени года.