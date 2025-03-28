Mantera Residence: 66% россиян учитывают вид из окон при выборе курортного жилья

Более половины россиян (66%) назвали красивый вид из окон ключевым параметром при выборе курортной недвижимости. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на результаты исследования компании Mantera Residence.

Кроме того, наиболее востребованными оказались квартиры, расположенные на первой береговой линии (56%). Спрос на жилье с панорамными видами на побережье продолжает расти: в январе 2025 года он увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Согласно данным аналитиков, 48% респондентов выразили желание иметь доступ к качественным сервисам, такими как услуги няни, персональных помощников, парковка автомобилей и ресторанное обслуживание. С марта 2023 года запросы на услуги менеджеров комфорта на курортах Краснодарского края увеличились на 10%, и эта тенденция сохраняется независимо от времени года.