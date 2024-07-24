MANGO OFFICE: почти 80% соискателей в РФ считают долгий ответ от компании негативным фактором

MANGO OFFICE провел опрос среди более 1,5 тысячи кандидатов на трудоустройство в крупные российские компании. Выяснилось, что 79% респондентов считают негативным фактором долгий ответ от рекрутера, сообщил RT.

Согласно данным аналитиков, 55% соискателей готовы ждать обратную связь от организации в течение одного-трех дней. Еще 26% — от трех до семи дней, 14% — один день, 5% — больше недели.

По мнению 96% участников, крупная компания должна передавать информацию о результатах собеседования, даже если те отрицательные.

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