MANGO OFFICE: большинство клиентов общаются с представителями компаний в мессенджерах

Мессенджеры стали главным каналом общения между бизнесом и клиентами. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на исследование разработчика онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций MANGO OFFICE.

По данным аналитиков, 59% участников опроса выбрали мессенджеры как наиболее предпочтительный способ связи.

Около половины респондентов (43%) взаимодействуют с представителями компаний один-два раза в месяц. Большинство (60%) предпочитают общаться днем. Почти половина клиентов (44%) обращаются за консультациями по товарам и услугам.

Еще 62% респондентов готовы отказаться от услуг компании из-за негативного опыта общения. Опрос охватил 1503 человека из всех федеральных округов России.