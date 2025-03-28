MANGO OFFICE: большинство клиентов общаются с представителями компаний в мессенджерах

Мессенджеры стали главным каналом общения между бизнесом и клиентами. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на исследование разработчика онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций MANGO OFFICE.
По данным аналитиков, 59% участников опроса выбрали мессенджеры как наиболее предпочтительный способ связи.
Около половины респондентов (43%) взаимодействуют с представителями компаний один-два раза в месяц. Большинство (60%) предпочитают общаться днем. Почти половина клиентов (44%) обращаются за консультациями по товарам и услугам.
Еще 62% респондентов готовы отказаться от услуг компании из-за негативного опыта общения. Опрос охватил 1503 человека из всех федеральных округов России.
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