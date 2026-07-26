Mamba: пермяки признались, что опасаются отпускать партнеров в отпуск одних

Исследование сервиса Mamba показало, что идея отпустить вторую половину в отпуск в одиночестве пугает почти половину жителей Прикамья. Такой формат отдыха многие считают оскорбительным, сообщил URA.RU .

Половина женщин и 52% мужчин в регионе относятся к раздельным отпускам с напряженностью. При этом спокойно к идее относятся 35% мужчин и 22% женщин. Решение партнера «отдохнуть отдельно» обижает почти каждую третью пермячку.

Интересно, что к собственному отпуску женщины настроены проще: поехать отдыхать в одиночку готовы 49% из них. У мужчин этот показатель значительно ниже — всего 35%.

Перед поездкой партнера пермяки внимательно наблюдают за переменами в его поведении. Мужчин особенно смущает, если девушка внезапно «становится скрытнее обычного» — так ответили 32% опрошенных. Женщины чаще задумываются о несостыковках в рассказе: кто едет, куда и какие планы. Слишком активные оправдания вызывают подозрения у 15% опрошенных, а участившиеся ссоры перед отпуском беспокоят 18% женщин и 16% мужчин.

Самый спокойный вариант раздельной поездки — отпуск с родственниками. Отпустить партнера к родным готовы 48% мужчин и 41% женщин. К командировкам пермячки лояльнее мужчин: поездку партнера с коллегами готовы принять 29% девушек и 18% мужчин. А примерно четверть опрошенных чувствуют себя некомфортно, когда партнеры отдыхают порознь.