«Мамба»: каждый четвертый мужчина признался, что надеялся превратить общение с подругой в роман

Аналитики дейтинг-сервиса «Мамба» выяснили, что почти половина россиянок не стали бы начинать отношения с мужчиной, имеющим близкую подругу. При этом дружба между мужчинами и женщинами остается достаточно распространенной — у четырех из десяти опрошенных есть друзья противоположного пола, сообщил «Сноб» .

Согласно исследованию, у 23% мужчин есть одна близкая подруга, а еще 16% дружат сразу с несколькими женщинами. Среди женщин 21% рассказали об одном друге-мужчине, а 18% — о нескольких.

Однако такие отношения не всегда остаются платоническими. Только 24% мужчин никогда не испытывали романтических чувств к подруге. У 27% симпатия оказывалась взаимной, еще 26% сами влюблялись в подругу. Среди женщин 31% замечали симпатию со стороны друга, у 19% чувства были взаимными.

Личные примеры подтверждают, что граница между дружбой и отношениями может быть тонкой. 27% мужчин признались, что поддерживали дружбу в надежде когда-нибудь стать парой, а 18% флиртовали с подругой, продолжая считать это дружбой. Среди женщин 33% принимали внимание и помощь друга, зная о его симпатии, а 11% держали его «про запас» на случай неудачи в личной жизни.

К дружбе партнера с человеком противоположного пола россияне относятся осторожно. Не стали бы строить отношения с мужчиной, у которого есть близкая подруга, 46% женщин. Среди мужчин такой позиции придерживаются 38%. Главным нарушением границ респонденты считают ночные переписки и долгие личные разговоры.