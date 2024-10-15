Mamba и «Литрес»: 17% россиянок посчитали, что Рон Уизли повесил бы расходы за поход в ресторан на спутницу

Приложение для знакомств Mamba и книжный сервис «Литрес» провели опрос среди россиянок. Респондентки рассказали, кто из литературных героев — мужчин, по их мнению, полностью бы повесил расходы за поход в ресторан на спутницу, сообщили «Известия».
Так, большая часть участниц проголосовала за Степана Плюшкина, персонажа поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». На втором месте оказался Илья Обломов (21%) из романа Ивана Гончарова. Третью строчку занял Рон Уизли (17%) из серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.
В список также попали Акакий Акакиевич, герой повести Гоголя «Шинель», и Иван Бездомный, про которого Михаил Булгаков писал в «Мастере и Маргарите».
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