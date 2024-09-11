«Мамба» и бренд Magssory: 74% девушек рассказали, что для них важную роль на первом свидании играет внешний вид мужчины

Аналитики дейтинг-сервиса «Мамба» и бренда Magssory провели исследование и выяснили, на что в первую очередь обращают внимание жители Москвы при знакомстве. Результатами поделилась «Москва 24» .

Так, 74% девушек рассказали, что для них важную роль на первом свидании играет внешний вид мужчины. Их этого числа 22% представительниц прекрасной половины человечества отметили, что всегда смотрят на смартфон партнера.

Что касается мужчин, 69% опрошенных признались, что чаще всего обращают внимание на прическу девушки, ее маникюр и макияж. Модель смартфона у девушки важна лишь 6% респондентов.