«Мамба»: для многих россиян первое свидание — это тест на совместимость

Аналитики сервиса «Мамба» выяснили, что для многих россиян первое свидание становится не столько приятным знакомством, сколько проверкой на совместимость. С результатами исследования изнакомился сайт «Сноб» .

По данным экспертов, ощущение оценки на первой встрече испытывают 64% мужчин и 50% женщин. Примерно треть пользователей продумывают темы для разговора заранее, а 11% мужчин и 10% женщин приходят со списком вопросов.

Обычно разговор начинается с нейтральных тем: хобби, интересы, планы на будущее. Однако довольно быстро он может перейти к более серьезным вопросам о семейных ценностях и отношении к детям. Такие темы задают 21% мужчин и 26% женщин.

Есть темы, которых на первом свидании стараются избегать. Обсуждать доходы не готовы 59% мужчин и 70% женщин, а говорить о прошлом опыте отношений — 45% и 65% соответственно.

Успех свидания определяется не столько списком вопросов, сколько атмосферой. Для более чем половины респондентов решающим фактором становится ощущение легкости и комфорта в разговоре. Женщины чаще обращают внимание на совпадение жизненных ценностей, а мужчины — на искренность и честность собеседницы.