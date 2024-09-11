Mamba: для 22% россиянок смартфон мужчины становится главным показателем дохода на первом свидании

Более 22% россиянок признались, что на первом свидании обращают внимание на смартфон партнера. Так они оценивают примерный уровень его дохода, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на дейтинг-сервис Mamba.
Более 38% женщин выбирают мужчин, которые используют гаджеты компании Apple. Около 58% опрошенных заявили, что именно наличие новейшей модели телефона у потенциального партнера говорит о его высоком заработке.
Кроме того, на первом свидании россиянки обращают внимание на внешний вид мужчины и оценивают его одежду, обувь и прическу.
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