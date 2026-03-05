Mamba: 68% россиянок готовы разорвать отношения, если мужчина скрывает их от близких

Около двух третей российских женщин (68%) прекращают отношения, если партнер отказывается представить их своим друзьям и семье. Таковы итоги исследования сервиса знакомств Mamba, с которыми ознакомилась «Газета.Ru» .

Статусы отношений воспринимаются женщинами серьезно: каждая вторая ждет формального признания союза после нескольких месяцев знакомства. Мужчины чуть лояльнее относятся к длительности периода неопределенности, многие полагаются на чувство симпатии на первых встречах.

Причина недовольства ясна: женщина часто воспринимает отсутствие представления родственникам партнерам как признак неуверенности или нежелания продолжать отношения всерьез. Среди мужчин подобные подозрения возникают реже, треть участников опроса полагает, что подобное поведение отражает личные предпочтения девушки.

Исследование выявило разницу в восприятии важности социальной интеграции между партнерами. Более половины женщин заявили, что признание союзником круга близкого окружения подтверждает прочность отношений. Мужчины склонны относиться к таким вопросам проще, считая необходимым этапом жизни вместе лишь небольшой процент представителей сильного пола.