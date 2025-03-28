Mamba: 64% россиянок считают, что мужчина должен зарабатывать больше

Большинство российских женщин (64%) считают, что мужчина должен зарабатывать больше. А вот многие представители сильного пола (35%) полагают, что важнее наличие общего бюджета, независимо от того, кто приносит большую часть дохода. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на результаты исследования дейтинг-сервиса Mamba.

Согласно данным опроса, 34% мужчин готовы к тому, что их партнерша будет зарабатывать больше, тогда как среди женщин такое мнение поддерживают лишь 13%. Только 10% представителей сильного пола признали, что ощущают дискомфорт, когда возлюбленная зарабатывает больше.

Женщины чаще чувствуют смущение в ситуациях, когда их доходы превышают заработок партнера. Так, 76% участниц опроса имели подобный опыт, причем почти половина из них (47%) сталкивались с чувством дискомфорта. Лишь 29% женщин не испытывали никаких негативных эмоций в этой связи.