Mamba: 56% россиянок считают главной причиной счастья внутреннюю гармонию

Почти половина мужчин (48%) признают нехватку чего-то важного для полного ощущения счастья в жизни. Среди женщин доля таких респондентов меньше — 35%. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на результаты опроса дейтинг-сервиса Mamba.

Исследование выявило различия в восприятии счастья мужчинами и женщинами. Для первых наибольшее значение имеет наличие любимого человека рядом (49%), тогда как вторые придают первостепенное значение внутренней гармонии и самопринятию (56%).

Представители сильного пола также стремятся к достижению поставленных целей и финансовой стабильности (20% и 21% соответственно). Женщины же ценят повседневные радости и новые впечатления (17% и 21%).

Личная жизнь занимает важное место в рейтинге факторов, влияющих на ощущение счастья, как для мужчин, так и для женщин (по 44%). Семья находится на второй позиции (18%). Мужчин больше волнует карьерный рост (12%), в то время как женщины уделяют внимание саморазвитию и обучению (7%).