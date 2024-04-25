«Мамба»: 34% мужчин из России верят в любовь с первого взгляда | 360°

Общество 25 апреля 2024, 16:16 «Мамба»: 34% мужчин из России верят в любовь с первого взгляда

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Аналитики сервиса «Мамба» провели исследование и выяснили, как много россиян верят в любовь с первого взгляда. Результаты опроса опубликовал «Сноб».

По мнению 34% мужчин, чувства способны вспыхнуть при первой встрече. Среди женщин всего 12% считают реальным такой исход.

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При этом 52% респондентов мужского пола заявили, что им требуется достаточно долгое время для уверенности в выборе второй половинки. Так, 41% необходимы минимум несколько свиданий.