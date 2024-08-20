Mamba: 15% опрошенных россиянок признались, что никогда не делали комплименты мужчинам

Почти 50% мужчин уверены, что комплименты должны быть взаимными. Однако 15% россиянок никогда не говорили приятные слова представителям противоположного пола. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Mamba, сообщил «Сноб».

Любят получать в свой адрес комплименты 70% мужчин. В соответствующий рейтинг попали высказывания о человеческих качествах, достоинстве и внешности.

Также стало известно, что 26% мужчин считают приятные слова важной составляющей любого общения. А вот 53% хвалят только тех девушек, которые им нравятся.

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