Mamba: 15% опрошенных россиянок признались, что никогда не делали комплименты мужчинам

Почти 50% мужчин уверены, что комплименты должны быть взаимными. Однако 15% россиянок никогда не говорили приятные слова представителям противоположного пола. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Mamba, сообщил « Сноб ».

Любят получать в свой адрес комплименты 70% мужчин. В соответствующий рейтинг попали высказывания о человеческих качествах, достоинстве и внешности.

Также стало известно, что 26% мужчин считают приятные слова важной составляющей любого общения. А вот 53% хвалят только тех девушек, которые им нравятся.