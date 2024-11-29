Малообеспеченные семьи и инвалиды получили в дар 50 тысяч единиц текстиля

Подопечные Красного Креста и банка еды «Русь» — люди в сложной жизненной ситуации и с ограниченными возможностями — получили в дар 50 тысяч изделий из текстиля по итогам акции «Время стильных обновлений» от крупного ритейлера. Им передали полотенца для лица, рук и тела, коврики для ванной, салфетки и другую продукцию.

Обычно розничные сети распродают остатки акционных товаров по сниженным ценам. Однако на этот раз организаторы акции решили подарить товары нуждающимся.

«Полотенца и коврики — это простые, но важные предметы, которые теперь найдут свое применение и смогут принести комфорт в дома тысяч людей по всей стране», — заявила руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.

Компания и раньше передавала нуждающимся непроданные продукты и предметы первой необходимости разным благотворительным НКО, чтобы повысить качество жизни наиболее уязвимых категорий граждан.