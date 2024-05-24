Максим Руднев: Русский мир нужно защищать, а добро должно быть с кулаками

В День славянской письменности и культуры руководитель московского отделения «Единой России», волонтер Максим Руднев заявил, что защита национальных ценностей должна быть задачей не только государственного масштаба, но и каждого россиянина. Отстаивать честь России и русского народа нужно как в стране, так и за ее пределами, уверен он.

«Наш язык — это наша гордость. На русском говорит или владеет им на высоком уровне четверть миллиарда людей, это очень много. Мы должны беречь свой язык, потому что это часть нашей культуры и нас самих. Те, кто к нам приезжает, должны изучать русский, знать классику, читать Пушкина, Лермонтова, Есенина. Только в этом случае они смогут понимать нас и жить с нами в мире.

Мы гостеприимный народ, но если на наших улицах, в наших дворах гости ведут себя неуважительно — нужно наводить порядок. Если пренебрежительно относятся к закону, элементарной этике, если русского языка толком не знают, не говоря уж о творчестве Пушкина — такие гости нам просто не нужны. В том числе на законодательном уровне регулировать пребывание иностранцев в Москве и в других городах России», — сказал Руднев.

Специальная военная операция, которую проводит Россия на Украине, также направлена на защиту не только суверенитета, но и русской культуры, убежден он.

«На Украине произошел госпереворот, который организовали и из которого извлекли выгоду антироссийские силы. Как следствие, уже десять лет каждый день погибают ни в чем не повинные люди. Запад превратил Украину в антигуманное государство, где жизнь человека ничего не стоит. Мы как государство обязаны сделать все возможное, чтобы защитить русских людей и защитить наше будущее. Русский мир — это настоящая сила, русский мир несет тот самый мир, порядок и добро. И мы никому не позволим неуважительного отношения к себе», — заключил Руднев.