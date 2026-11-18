Победителем всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый — 2026» стал майор полиции Валерий Минликаев из Башкортостана. Об этом сообщили KP.RU в пресс-службе МВД.

Ему вручили медаль МВД России «За доблесть в службе», памятный ведомственный нагрудный знак, почетную грамоту и автомобиль УАЗ «Патриот». Памятную статуэтку — главный символ конкурса — победителю передал капитан полиции из Чеченской Республики Рамзан Дадуев, ставший лучшим в прошлом году.

Второе место занял капитан полиции Александр Резанов из Вологды, третье — лейтенант полиции Ирек Ситдиков из Татарстана. Их наградили медалями МВД России «За доблесть в службе», почетными грамотами и ценными подарками.

Конкурс проходит уже 16 лет, его партнером традиционно выступает «Комсомольская правда».