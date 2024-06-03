Львова-Белова предложила бесплатно обучать русскому языку детей-мигрантов

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила ввести обязательные бесплатные культурно-языковые курсы для детей-мигрантов, которые не говорят на русском языке, в детских садах страны. Об этом сказано в ежегодном докладе детского омбудсмена, сообщило РИА «Новости» .

Чиновница заявила, что реализация этой меры позволит усовершенствовать способы и методы обеспечения прав детей на получение образования. Львова-Белова предложила российскому кабмину проработать вопрос о внесении изменений в федеральный закон об образовании.

«Периодически в адрес уполномоченного поступают обращения граждан о возникающих конфликтах в школах, участниками которых становятся дети-мигранты», — отметили в докладе.

По мнению детского омбудсмена, коррекция законодательства в сферах образования и миграционной политики, направленная на повышение уровня владения русским языком у детей-инофонов, будет способствовать их социальной адаптации.

Прошлым летом глава Совета по правам человека в РФ Валерий Фадеев предложил обучать детей мигрантов в специальных центрах и только потом дать им возможность нормально учиться в школах.