Молодые саженцы очень нежные и хрупкие, поэтому они легко подвергаются атаке вредителей и микроорганизмов. Симптомы болезней рассады различаются в зависимости от типа заболевания, сообщил Life.ru .

Так, желтизна листьев может указывать на дефицит питательных веществ или заболевание. Загнивание корней, проявляющееся черными или коричневыми волокнами, свидетельствует о проблемах с корневой системой. Появление пятен на листьях, особенно если они увеличиваются, может быть симптомом грибковой или бактериальной инфекции. Белый или серый налет на листьях часто свидетельствует о грибковых заболеваниях.

Агроном-селекционер Светлана Михайлова дала несколько советов по выращиванию рассады. По ее словам, высевание семян в отдельные стаканчики поможет избежать повреждений корней при пересадке и упростит борьбу с болезнями. Кроме того, не все культуры стоит пикировать, например перцам и баклажанам это противопоказано.