Лучших водителей автобусов определили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошли масштабные соревнования среди водителей автобусов со всей России. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на данные губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Участие в конкурсе приняли 60 шоферов из 40 регионов страны. Профессиональное мастерство они демонстрировали на площадке перед одним из местных стадионов.

По словам главы региона, среди награжденных оказался и нижегородец — сотрудник «Нижегородпассажиравтотранса» Алексей Бусыгин, завоевавший бронзовую медаль. Водитель трудится в НПАТ уже девять лет, обслуживая маршруты А43 и А17.

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