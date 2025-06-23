Лучших водителей автобусов определили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошли масштабные соревнования среди водителей автобусов со всей России. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на данные губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Участие в конкурсе приняли 60 шоферов из 40 регионов страны. Профессиональное мастерство они демонстрировали на площадке перед одним из местных стадионов.
По словам главы региона, среди награжденных оказался и нижегородец — сотрудник «Нижегородпассажиравтотранса» Алексей Бусыгин, завоевавший бронзовую медаль. Водитель трудится в НПАТ уже девять лет, обслуживая маршруты А43 и А17.
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