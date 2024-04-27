Лучших внутренних тренеров компаний наградили в Москве | 360°

Общество 27 апреля 2024, 10:57 Лучших внутренних тренеров компаний наградили в Москве

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26 апреля состоялся финал 19-го Всероссийского конкурса «Тренерское мастерство». Его участниками стали сильнейшие коучи, методологи и бизнес-тренеры со всей России, а также из Белоруссии и Казахстана.

В этом году на конкурс подали заявки 270 участников. Они боролись за победу в шести номинациях: «Начинающий бизнес-тренер», «Опытный бизнес-тренер», «Онлайн-тренер», «Методолог», «Разработчик электронных курсов» и «Функциональный тренер».

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Куратор конкурса «Тренерское мастерство» Елена Долина отметила: «В этом году у нас много сюрпризов и рекордов. Например, в командном зачете приняли участие 16 корпоративных команд. Компании регистрировали в конкурсе сразу по 5-10 сотрудников, чтобы они посоревновались и показали уровень мастерства. Мне кажется, это очень важно. Вообще сегодня нет ни одной отрасли, которая бы не участвовала в нашем конкурсе. Мы делаем этот проект вместе, и это уникальная возможность для всего T&D сообщества повышать уровень обучения и работы с людьми».

Отборочный этап конкурса прошел онлайн в марте – участники присылали на оценку эссе, видеоанонс и фрагмент тренинга, а также решали кейсы от экспертов. В Москве на очном финале они провели для членов жюри очные демо-тренинги.

Одним из самых ярких стало выступление тренера по культуре безопасности «Норникеля» Алины Пилюгиной. Вместе с членами жюри она провела динамическую оценку рисков и рассказала, зачем делать это на производственных объектах и не только.

«Из обратной связи экспертов я поняла, что двигаюсь в правильном направлении, это самое важное», — призналась Алина Пилюгина. — Но вместе с тем жюри отметили, что именно мне стоит пересмотреть в подаче информации. От того, насколько качественно я провожу тренинг и объясняю, почему важно работать безопасно, зависит то, с чем уйдет человек после нашей встречи и будет ли он использовать это в жизни и работе. Участие в этом конкурсе — это опыт и возможность отработать навыки убеждения. Я получила очень ценную обратную связь, которая в дальнейшем поможет мне сделать работу эффективнее».

В состав жюри конкурса вошли более 100 человек, среди которых руководители крупных корпоративных университетов и учебных центров. Каждый из них дал участникам письменную обратную связь с рекомендациями по профессиональному развитию.

«Очень важно иметь свои фишки и какие-то особенности, которые тебя отличают», — отметил Сергей Журихин, проректор Университета правительства Москвы и член жюри. — Из года в год мы видим, как финалисты конкурса создают тренды на рынке. Они делают какие-то программы, на которые потом начинают ориентироваться другие. Иногда ты смотришь и понимаешь, что конкурсант этого года явно хорошо изучил, подглядел и использовал опыт прошлых лет. Если ты это понимаешь, то уже в тираже — фишки выигрывают».

Алина Пилюгина в итоге принесла компании ценную награду – с минимальным отрывом она взяла серебро в номинации «Функциональный тренер». А весь коллектив «Норникеля» занял 3-е место в командном зачете конкурса.