Лучших российских учителей родного языка и литературы наградили в Татарстане

В Татарстане прошла завершающая церемония Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы — 2024». Об этом сообщило «ФедералПресс» .

Награды лауреатам вручили министр просвещения России Сергей Кравцов и заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Кравцов отметил, что конкурс проводится уже третий год, и с каждым годом число регионов-участников увеличивается. В этом году в мероприятии приняло участие 79 регионов.

Победителями финальных соревнований стали Светлана Раданжапова, учительница начальных классов и бурятского языка из Республиканского бурятского национального лицея-интерната No1 Улан-Удэ, и Алия Ишдавлетова, воспитатель детского сада No18 Уфы. Конкурсные испытания состоялись в Казани с 17 по 20 сентября.