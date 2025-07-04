Лучших медиаменеджеров России наградили в Москве

Ежегодная национальная премия «Медиаменеджер России» состоялась в Москве. Церемония прошла в 25-й раз, за годы ее существования награды удостоились свыше 700 человек.

Чтобы получить статуэтку в виде золотой чайки, необходимы выдающиеся достижения в сфере управления СМИ, рекламы и связей с общественностью. В этом году награды присуждали в 19 номинациях.

«Мы люди непубличные, поэтому для нас это возможность собраться, обсудить ситуацию: что происходит, как дела и так далее. Это уже не первая моя награда, но мне очень приятно, что и второй раз ее получаешь — как некий знак качества. Поэтому очень горжусь», — рассказал лауреат премии Максим Иксанов.

Цель организаторов — не только поддержать тех, кто задает тренды и двигает медиарынок вперед, но и вдохновить молодых менеджеров, которые только начинают свой путь в отрасли.