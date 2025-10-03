Лучшие социальные проекты России: итоги главного события года в сфере КСО

29 сентября в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XIII Программы «Лучшие социальные проекты России». Стремление бизнеса к социальному развитию ярко проявилось в представленных проектах и инициативах, доказав: социальные инвестиции продолжают оставаться ключевым направлением стратегии российских компаний.

Были отмечены не просто проекты, а конкретные достижения. Каждая из компаний-лауреатов показала, что социальная ответственность — это работа на перспективу, которая меняет жизнь к лучшему здесь и сейчас.

В числе лауреатов Программы: Департамент города Москвы по конкурентной политике, Ак Барс Страхование, Дирекция железнодорожных вокзалов, Лимкорм Групп, Благотворительный фонд «Выручаем», Лига Ставок, СБЕР, Альфа-Банк, Госкорпорация «Росатом», Банк ВТБ, ЕДИНЫЙ ЦУПИС и др.