Лучшие девелоперские проекты представили на форуме ParkSeason Expo 2026 в Москве

Лучшие девелоперские проекты представили на международном форуме ParkSeason Expo 2026, который прошел в выставочном комплексе «Тимирязев Центр» в Москве. Пленарную дискуссию, в которой приняли участие замминистра строительства Алексей Ересько, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин и эксперты из стран БРИКС, посвятили развитию комфортной городской среды.

«Современный девелопмент выходит далеко за рамки строительства. Он становится инструментом реализации национальных целей развития — от укрепления здоровья нации и повышения рождаемости до формирования комфортной среды и роста производительности труда», — заявил сооснователь и совладелец «Группы Родина» Владимир Щекин.

Он представил несколько проектов компании. Среди них — квартал здоровой жизни «Союз» с инфраструктурой, позволяющей на семи гектарах заниматься 20 разными видами спорта, а также семейный кластер «Родина Парк».