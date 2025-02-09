Лучшая в мире авиакомпания отменила рейсы в Москву на весь февраль

Пассажиры Qatar Airways начали получать уведомления об изменениях в расписании рейсов между Москвой и Дохой. По данным Telegram-канала Baza , авиакомпания уже отменила значительную часть таких перелетов до конца текущего месяца.

Первые сообщения о переносе и полном снятии вылетов пассажиры получили 6 февраля. Им предложили воспользоваться услугами других авиакомпаний, чтобы добраться из Москвы в Доху.

При этом даже переносы рейсов от Qatar Airways невыгодны большинству путешественников. Авиакомпания, которую в 2024 году официально признали лучшей в мире, дает возможность вернуть деньги за билеты, но покупка новых туристам обойдется уже дороже.

Согласно сообщениям туристов, изменения затронули рейсы QR 337 и QR 338. В частности, вечерние вылеты из Москвы в Доху отменили, вместо них остались пока только дневные. В обратном направлении теперь выполняются утренние рейсы вместо дневных. Это привело к увеличению времени пересадок с нескольких часов до 18–20.

Одна из пассажирок рассказала сайту Tourdom.ru, что ее пересадка в Дохе на рейсе 12 февраля продлится почти 19 часов. Представители авиакомпании предложили ей забронировать отель в терминале за 35 тысяч рублей или провести время в аэропорту, отметив наличие большого ассортимента магазинов. Позже ее рейс перенесли на 14 февраля из-за отсутствия мест на другие даты.

Некоторым клиентам перевозчик предлагает вылетать на 6–10 дней позже купленного билета или возвращает деньги. По словам пассажиров, количество рейсов сократили с двух до одного в день, в таком формате авиакомпания планирует работать по московскому направлению как минимум до 1 марта.

С чем связана массовая отмена рейсов, пока неизвестно. Представители Qatar Airways официально ситуацию не комментировали.

Ранее судья в отставке Ковалев рассказывал 360.ru, на что имеют право пассажиры, чей рейс отменили или задержали.