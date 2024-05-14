Маркетплейсы в России: почему срочно нужно регулировать работу онлайн-площадок | 360°

Эксклюзив 14 мая 2024, 15:46 Ловушка от маркетплейса. Почему нужно регулировать работу онлайн-магазинов Юрист Лебедева: работу маркетплейсов в России необходимо регулировать Freepik

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Правительство сформирует отдельный закон, который будет регулировать работу маркетплейсов. Как стало известно «Известиям», владельцев площадок обяжут контролировать заявленную информацию о товарах, будут прописаны правила взаимодействия с покупателями, продавцами и владельцами пунктов самовывоза. Юрист по защите бизнеса и продавцов на маркетплейсах Ольга Лебедева рассказала 360.ru, что такой закон необходим, ведь торговля в крупных онлайн-магазинах специфична.

Законодательный вакуум

В России сейчас отсутствует профильное законодательство, которое может регулировать данную отрасль, отметила собеседница 360.ru.

Существует некий вакуум в Гражданском кодексе России относительно торговли на маркетплейсах, а она имеет очень большую специфику. Здесь не равны в отношениях продавец и маркетплейс, покупатель и маркетплейс. Мы действуем на портале маркетплейса, где просто может меняться информация, где могут тарифы повышаться в 20 раз, опускаться, и мы никак на это не можем повлиять. Ольга Лебедева юрист

По ее мнению, необходимо вводить маркетплейсы в сферу регулирования антимонопольного законодательства. Иначе площадки владельцы площадок начнут злоупотреблять своим положением. Как рассказала Лебедева, часто страдают именно продавцы и поставщики.

«Они не могут свои финмодели просчитать, забрать товар <…>, что тоже очень отрицательно сказывается вообще на интернет-торговле в России», — добавила собеседница 360.ru.

Противоречивые идеи

Сейчас три разных законопроекта находятся на рассмотрении в Думе, отметила юрист. Они касаются регулирования, прежде всего, тарифов, невозможности их повышения, изменения оферт, взаимодействий продавца и маркетплейса.

«Мы рассчитываем, что к апрелю 2025 года выйдет законодательство, но неизвестно, что в конечном итоге будет, в каком виде оно дойдет до финиша. Они (рассматриваемые сейчас проекты — прим. ред.) очень противоречивые по своим предложениям», — сообщила Лебедева.

Одна из идей — возложить на маркетплейсы досудебный порядок урегулирования споров, чтобы была обратная связь.

Эта отрасль является очень динамично развивающейся. Принятие закона не решит всех вопросов. Ольга Лебедева

Юрист предположила, что даже после принятия закона документ будут дорабатывать.

В конце января 2024 года Федеральная антимонопольная служба признала Ozon и Wildberries доминирующими маркетплейсами, которые занимают почти 80% рынка.