Лонжероны всмятку, стойка в бантик: как не нарваться на неприятности с подержанным авто
Средний возраст автомобилей в России растет. Многие предпочитают выходить на рынок за подержанными машинами. Столкнуться при этом с проблемами очень просто, если быть недостаточно бдительными.
В середине мая Павел купил автомобиль по объявлению. Продавец уверял его, что был единственным владельцем и не попадал на машине в ДТП.
«К концу июля пробег подошел к 100 тысячам, думаю, надо все жидкости поменять. Загнал в сервис — тут начались сюрпризы», — рассказал он.
Выяснилось, что пробег у автомобиля скрутили, а крыло снимали, что может говорить о возможном ударе. И такие истории — не редкость.
«Нередко, когда по заявлению продавца машина буквально вчера вышла из автосалона, летала по воздуху, прошла после этого 150 тысяч километров, не поцарапана, не бита, идеальный автомобиль, а в реальной жизни оказывается, что лонжероны всмяточку, какая-нибудь стойка в бантик и так далее», — заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Еще одна популярная схема — указать в договоре стоимость ниже реальной, чтобы потом, если сделку признают недействительной, вернуть покупателю меньше денег, чем он заплатил.
Как не попасть в ловушку? Есть несколько советов. Первый — внимательно сверяться с ПТС. Второй — важно, чтобы реальный продавец и владелец автомобиля по документам совпадали. Третий — настаивайте на полной технической проверке машины: честному продавцу нечего скрывать.
А еще лучше обратиться к профессиональным продавцам. Сделать это можно в проверенных местах или в дилерских центрах, специализирующихся на конкретных марках.
«Каждый автомобиль проходит диагностику: 149 пунктов. Мы проверяем ходовую часть, подвеску, сейчас делаем в том числе эндоскопию. <…> Также автомобиль проверяют по лакокрасочному покрытию, проверяется не только автомобиль, проверяется предыдущий собственник», — рассказал руководитель продаж Александр Грицких.
Автомобиль — серьезная покупка, и подходить к ней лучше со всей ответственностью, чтобы после не пришлось винить ни себя, ни продавца.