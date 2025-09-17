Лонжероны всмятку, стойка в бантик: как не нарваться на неприятности с подержанным авто

Средний возраст автомобилей в России растет. Многие предпочитают выходить на рынок за подержанными машинами. Столкнуться при этом с проблемами очень просто, если быть недостаточно бдительными.

В середине мая Павел купил автомобиль по объявлению. Продавец уверял его, что был единственным владельцем и не попадал на машине в ДТП.

«К концу июля пробег подошел к 100 тысячам, думаю, надо все жидкости поменять. Загнал в сервис — тут начались сюрпризы», — рассказал он.

Выяснилось, что пробег у автомобиля скрутили, а крыло снимали, что может говорить о возможном ударе. И такие истории — не редкость.

«Нередко, когда по заявлению продавца машина буквально вчера вышла из автосалона, летала по воздуху, прошла после этого 150 тысяч километров, не поцарапана, не бита, идеальный автомобиль, а в реальной жизни оказывается, что лонжероны всмяточку, какая-нибудь стойка в бантик и так далее», — заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Еще одна популярная схема — указать в договоре стоимость ниже реальной, чтобы потом, если сделку признают недействительной, вернуть покупателю меньше денег, чем он заплатил.