«Лох» вновь остался без знака в Саратовской области
Неизвестные вновь украли дорожный знак с названием села Лох
Указатель на село Лох снова пропал в Саратовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале населенного пункта.
В канале опубликовали фото, на котором видно два столба, на них должен крепиться дорожный указатель.
«Очередной знак — все», — отметили в сообщении.
Среди пользователей возникла дискуссия о том, что произошло с указателем. Некоторые из них предположили, что его могли украсть.
Жители села отметили, что еще накануне дорожный указатель был на месте. К тому же, они уже сбились со счета, сколько знаков с надписью «Лох» ставили рядом с населенным пунктом.
Последний указатель на месте находился со 2 марта, то есть 56 дней. Предыдущий знак также украли неизвестные.
Ранее в России предложили переименовать населенные пункты с названиями, которые произошли либо созвучны с обсценной или сниженная лексикой.