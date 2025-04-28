«Лох» вновь остался без знака в Саратовской области

Указатель на село Лох снова пропал в Саратовской области. Об этом сообщили в Telegram-канале населенного пункта.

В канале опубликовали фото, на котором видно два столба, на них должен крепиться дорожный указатель.

«Очередной знак — все», — отметили в сообщении.

Среди пользователей возникла дискуссия о том, что произошло с указателем. Некоторые из них предположили, что его могли украсть.

Жители села отметили, что еще накануне дорожный указатель был на месте. К тому же, они уже сбились со счета, сколько знаков с надписью «Лох» ставили рядом с населенным пунктом.

Последний указатель на месте находился со 2 марта, то есть 56 дней. Предыдущий знак также украли неизвестные.

Ранее в России предложили переименовать населенные пункты с названиями, которые произошли либо созвучны с обсценной или сниженная лексикой.