Логопед Сорокун посоветовала родителям не заставлять детей переписывать уроки

Младшие школьники могут испытывать сложности с чтением и письмом не из-за лени, а из-за несформированности высших психических функций. Об этом сообщила логопед-нейродефектолог Марина Сорокун в беседе с «Пятым каналом» .

По словам специалиста, причина может быть в неразвитости фонематического слуха, способности четко различать звуки речи.

«Если ребенок путает парные согласные, например, "б" и "п", ему будет крайне сложно правильно прочитать или записать слово», — цитирует эксперта сайт aif.ru.

Также проблема может быть связана со слабостью мелкой моторики и недостаточным межполушарным взаимодействием. Письмо требует отлаженной связи между мозгом и рукой. При ее отсутствии рука не успевает за мыслью, что приводит к неровным буквам и быстрой утомляемости.

Чтобы помочь ребенку, специалист рекомендует создать спокойную обстановку и избегать принудительного переписывания и перечитывания. Вместо этого занятия лучше превратить в игру, используя лепку, нанизывание бусин, вырезание и другие упражнения для развития моторики.

Для укрепления фонематического слуха Сорокун советует применять игровые методики. Например, предлагать ребенку хлопнуть в ладоши, услышав определенный звук в слове, или придумывать слова на заданный звук.