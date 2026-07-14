Логопед Соловьева рассказала, что «бежевое материнство» может негативно отразиться на развитии речи ребенка

Споры о «бежевом материнстве» и нейтральных детских интерьерах не утихают среди родителей и специалистов. Некоторые считают, что недостаток ярких цветов может негативно сказаться на сенсорном опыте ребенка и замедлить развитие речи. Насколько эти опасения обоснованы, рассказала сайту Life.ru директор Института коррекционной педагогики (ФГБНУ «ИКП»), доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования (РАО), логопед Татьяна Соловьева.

По словам эксперта, первый год жизни и ранний возраст в целом — это уникальный период для всестороннего развития личности. В это время закладывается сенсорный и чувственный опыт, который напрямую влияет на дальнейшее обучение в дошкольном возрасте и в школе. Ограничение ребенка только бежевыми оттенками может негативно сказаться на его речи.

Соловьева подчеркнула, что для формирования представлений о предметах, их разнообразии и свойствах, а также для развития речи важно познакомить ребенка с окружающим миром. Недостаток чувственного опыта неизбежно сказывается на всех познавательных процессах.

Логопед выразила уверенность в том, что современные мамы, даже «бежевые», создают условия для знакомства с цветовой палитрой. Однако гораздо серьезнее проблема дефицита живого человеческого общения в разных ситуациях. Взрослый является проводником в мир знаний, и именно через взаимодействие с ним запускается речь ребенка.

Ребенку важно показывать яркие цвета и оттенки, но не менее важно много разговаривать с ним, называть предметы, комментировать действия, использовать простые и доступные выражения. Рассказывать обо всем, что вокруг, называя все цвета и оттенки. Если вокруг будет только бежевый — это негативно скажется на речи.