Логопед-дефектолог Виктория Швагерус перечислила основные задачи ее коллег. Педагоги данного профиля создают условия для полноценного и гармоничного развития ребенка с особыми потребностями, отметила эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

По словам специалиста, дефектолог — одна из ключевых фигур в процессе реабилитации и социальной адаптации таких детей.

«Мы проводим коррекционные занятия по развитию психических функций ребенка: внимания, памяти, мышления и речи. Наша работа часто остается в тени, но она имеет большое значение», — добавила учитель.

Она также рассказала, что дефектологи разрабатывают индивидуальную программу для каждого воспитанника. В процессе учитываются его особенности и потребности.