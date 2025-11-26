Логопед Мельникова рассказала, что удаленная работа влияет на сокращении словарного запаса

Логопед-дефектолог Елена Мельникова рассказала «Газете.Ru» , что из-за перехода на удаленную работу у взрослых сокращается словарный запас, а фразы становятся проще.

По словам специалиста, когда живая коммуникация снижается, уменьшается и практика речи. Онлайн-общение частично заменяет речь визуальными элементами — эмодзи и стикерами. Это экономит время, но снижает потребность формулировать мысли словами, отметил сайт «Известия».

Эксперт подчеркнула, что речь адаптируется к среде, в которой человек работает, и критичных проблем это само по себе не создает. Она рекомендовала простые ежедневные практики для поддержания речи и внимания: чтение книг, живые диалоги с коллегами и друзьями, отключение уведомлений в мессенджерах и выделение периодов полной концентрации.