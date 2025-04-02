Формирование речи у ребенка проходит в несколько этапов, но иногда организму не удается справиться с этой задачей без посторонней помощи. В таких ситуациях на помощь приходит специалист, который выявляет причину речевых нарушений. Логопед-дефектолог Оксана Борщева в интервью Пятому каналу объяснила, почему дети могут не выговаривать звук «р», и дала рекомендации, как справиться с проблемой.

Одной из причин речевых нарушений у детей может быть недостаточная подвижность артикуляционного аппарата, вызванная мышечным тонусом. Из-за этого язык не может подняться вверх, а воздушная струя не создает вибрации, что приводит к дизартрии. Ребенок понимает, куда поставить язык, но мышцы ему мешают. Для исправления ситуации требуется логопедический массаж, работа с дыханием и специальные коррекционные методики, написал сайт aif.ru.

Вторая возможная причина — сниженная чувствительность. Даже если у ребенка нет тонусных нарушений, он может не понимать, куда ставить язык. Это состояние называется диспраксией и возникает из-за недостаточного поступления импульсов в центральную нервную систему. Чтобы помочь ребенку справиться с этим, специалист рекомендует использовать различные тактильные стимулы.

По словам Борщевой, важно не игнорировать проблемы с речью у детей, а вовремя обращаться к специалисту. Он точно определит причину речевого нарушения и подберет эффективную методику коррекции.