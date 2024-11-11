Логопед Абузарова рассказала, что разговор шепотом поможет избавить детей от заикания

Спокойная обстановка и разговор шепотом помогут избавить ребенка от заикания. Об этом изданию NEWS.ru рассказала логопед Наталья Абузарова.

Специалист пояснила, что эта проблема обычно возникает у детей в возрасте трех лет на фоне активного развития речи. Ребенок путается при составлении фразы и на фоне этого начинает заикаться.

«Ограничьте время, проводимое за экранами гаджетов, так как избыточный поток информации может негативно сказаться на нервной системе», — дала совет логопед.

Расслабляющие занятия, такие как игра с водой или пеной, — хороший способ избавить ребенка от проблемы. Как уточнила Абузарова, всего месяца будет достаточно, что решить вопрос с первичным заиканием.