Логистический комплекс Wildberries в Коледине работает в штатном режиме

Логистический объект Wildberries в Коледине в Подольске функционирует в обычном режиме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Wildberries и Russ (РВБ).

«Логистический комплекс Wildberries в Коледине продолжает работу в штатном режиме», — заявили в РВБ.

До этого появилась информация, что на территории складского комплекса в целях безопасности провели эвакуацию. Сотрудники уже вернулись на рабочие места, уточнили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба администрации Тамбовского муниципального округа сообщила, что сотрудники распределительного центра Wildberries в Котовске Тамбовской области спасли десятки коллег при атаке БПЛА. Эвакуацию организовали работники Андрей Николаев и Павел Жмылев. Сотрудники оставались на территории примерно до 3:00 ночи и помогли всем, кто не смог отправиться домой.