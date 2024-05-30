Логистический комплекс построят в ТАО по городской программе

Второй логистический комплекс в составе промышленно-логистического парка в скором времени появится в районе Троицк. Его построят по программе стимулирования создания мест приложения труда, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Площадь комплекса составит порядка 110 тысяч квадратных метров. В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда создадут более двух тысяч рабочих мест, рассказал Овчинский.

«Завершить строительство планируется в 2028 году. Объект войдет в состав промышленного-логистического парка „Кувекино“, где локализуются компании, осуществляющие обработку, сортировку и маркировку грузов», — добавил он.

Ранее в рамках программы создания МПТ город заключил с девелопером соглашение о возведении логистического комплекса площадью 230 тысяч квадратных метров. В будущем здесь смогут трудоустроиться более четырех тысяч человек.

Создание новых мест приложения труда — одно из приоритетных направлений градостроительного развития Троицкого и Новомосковского округов. Только за 12 лет число рабочих мест в ТиНАО увеличилось втрое, отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Инвестором проекта стала компания Parametr. Она намерена построить комплекс в форматах big box и light industrial. Их смысл в том, чтобы создать наиболее комфортные и универсальные помещения для логистических услуг.