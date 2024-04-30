ЛНР поставила другим регионам более 118 тысяч тонн семян подсолнечника | 360°

Общество 30 апреля 2024, 17:59 ЛНР поставила другим регионам более 118 тысяч тонн семян подсолнечника ЛНР с начала 2024 года направила тысячи тонн семян подсолнечника восьми регионам Unsplash

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Луганская Народная Республика передала восьми российским регионам более 118 тонн семян подсолнечника. Об этом сообщил ЛИЦ.

По информации республиканского управления Россельхознадзора, семена отправили в регионы для продовольственных целей. Подсолнечник доставили в Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую, Курганскую, Курскую, Липецкую области, Краснодарский край и Республику Адыгея.

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Больше всего семян реализовали в Белгородской области — туда поставили около 67 тысяч тонн. В Воронежскую область ЛНР передала порядка 19 тысяч тонн подсолнечника.

«В сравнении с аналогичным периодом 2023 года, из Луганской Народной Республики было вывезено 65 172, 269 тонны подсолнечника», — указали в Россельхознадзоре по республике.

Ранее в городском округе Шатура начали строить завод по производству растительных масел. В качестве сырья будет использоваться рапс, выращенный на местных полях, и подсолнечник. Строительство уже запущено, для реализации проекта закупили часть необходимого оборудования.