ЛНР поставила другим регионам более 118 тысяч тонн семян подсолнечника | 360°

30 апреля 2024, 17:59
ЛНР поставила другим регионам более 118 тысяч тонн семян подсолнечника
ЛНР с начала 2024 года направила тысячи тонн семян подсолнечника восьми регионам
Луганская Народная Республика передала восьми российским регионам более 118 тонн семян подсолнечника. Об этом сообщил ЛИЦ.
По информации республиканского управления Россельхознадзора, семена отправили в регионы для продовольственных целей. Подсолнечник доставили в Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую, Курганскую, Курскую, Липецкую области, Краснодарский край и Республику Адыгея.
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Больше всего семян реализовали в Белгородской области — туда поставили около 67 тысяч тонн. В Воронежскую область ЛНР передала порядка 19 тысяч тонн подсолнечника.
«В сравнении с аналогичным периодом 2023 года, из Луганской Народной Республики было вывезено 65 172, 269 тонны подсолнечника», — указали в Россельхознадзоре по республике.
Ранее в городском округе Шатура начали строить завод по производству растительных масел. В качестве сырья будет использоваться рапс, выращенный на местных полях, и подсолнечник. Строительство уже запущено, для реализации проекта закупили часть необходимого оборудования.
Курганская область
ЛНР
Экономика
Краснодарский край
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