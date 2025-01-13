Люксовые лопаты за 57 тысяч рублей начали продавать в ЦУМе

Изделие, предназначенное для уборки снега, выполнено из алюминия и представлено в модном бордовом цвете. На полотне лопаты разместили логотип бренда. В комплект включена фирменная упаковка.

Стоимость товара — 57 тысяч 200 рублей. Приобрести лопату от Supreme жители столицы могут в двух бутиках: на Петровке и в поселке Барвиха на Рублево-Успенском шоссе.

Ранее из-за технического сбоя на сайте ЦУМа волгоградцу Станиславу Анохину удалось купить люксовую одежду в 846 раз дешевле ее реальной стоимости. За товары на сумму больше двух миллионов рублей покупатель отдал всего 2787 рублей. Обнаружив ошибку, магазин отказался высылать покупки, однако мужчина обратился в Верховный суд России, который встал на его сторону.