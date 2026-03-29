Любовники в Челябинске сдали друг друга своим супругам и пошли в суд

Baza: суд в Челябинске обязал любовников выплатить по 50 тысяч рублей друг другу

Челябинский суд поставил точку в процессе, где по разные стороны баррикад оказались бывшие любовники. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

По информации источника канала, пара долгое время встречалась, скрывая близкие отношения от вторых половинок. Но роман оказался недолгим, девушка в качестве мести отослала жене любовника интимную переписку. В ответ оскорбленный мужчина отправил такие же сообщения супругу девушки.

Бывшие возлюбленные подали в суд иски против друг на друга, требуя компенсации по миллиону рублей. Суд первой инстанции встал на сторону мужчины и взыскал 50 тысяч рублей с девушки.

Однако после апелляции на ситуацию взглянули иначе: вышестоящий суд обратил внимание, что любовник демонстрировал интимные фотографии не только мужу девушки, и обязал мужчину тоже выплатить 50 тысяч рублей.

