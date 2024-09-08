«Любил свою профессию». Умер актер из сериала «Апостол» Леонид Окунев

Руководитель тюменского театра «Ангажемент» Леонид Окунев умер в 75 лет

Заслуженный артист России, почетный гражданин Тюмени, основатель и художественный руководитель Молодежного театра «Ангажемент» Леонид Окунев скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщили на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

«Для всего коллектива театра Леонид Григорьевич был наставником, учителем, отцом. Он никогда не сдавался, шел только вперед, вдохновлял коллектив, вел за собой театр к новым вершинам. Эта боль навсегда останется в каждом из нас», — отметили коллеги.

Они выразили глубокие соболезнования родным и близким Окунева. О дате, времени и месте прощания объявят дополнительно.

Поклонников шокировала новость о смерти актера. Они отметили, что его кончина — огромная потеря для театра и города.

«Очень талантливый, харизматичный, уникальный. Так любил свою профессию, театр, много сделал. Тяжело все», — охарактеризовала его местная жительница Гузель.

Многие благодарили Окунева за «Ангажемент», отметив, что всегда будут помнить актера.

Окунев в кино особенно известен зрителям по ролям сериалах «Герой нашего времени» и «Апостол».