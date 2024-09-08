«Любил свою профессию». Умер актер из сериала «Апостол» Леонид Окунев
Руководитель тюменского театра «Ангажемент» Леонид Окунев умер в 75 лет
Заслуженный артист России, почетный гражданин Тюмени, основатель и художественный руководитель Молодежного театра «Ангажемент» Леонид Окунев скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщили на странице театра в соцсети «ВКонтакте».
«Для всего коллектива театра Леонид Григорьевич был наставником, учителем, отцом. Он никогда не сдавался, шел только вперед, вдохновлял коллектив, вел за собой театр к новым вершинам. Эта боль навсегда останется в каждом из нас», — отметили коллеги.
Они выразили глубокие соболезнования родным и близким Окунева. О дате, времени и месте прощания объявят дополнительно.
Поклонников шокировала новость о смерти актера. Они отметили, что его кончина — огромная потеря для театра и города.
«Очень талантливый, харизматичный, уникальный. Так любил свою профессию, театр, много сделал. Тяжело все», — охарактеризовала его местная жительница Гузель.
Многие благодарили Окунева за «Ангажемент», отметив, что всегда будут помнить актера.
Окунев в кино особенно известен зрителям по ролям сериалах «Герой нашего времени» и «Апостол».