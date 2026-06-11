Ливни с грозами придут в Ростовскую область на выходных

По прогнозу Гидрометцентра, в Ростовской области с 11 по 13 июня ожидается нестабильная и местами опасная погода. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru .

В понедельник, 11 июня, в Ростове-на-Дону днем будет идти дождь с грозой при температуре до +30 градусов. Ветер усилится до 18 м/с. По всей области прогноз схожий: местами ожидаются ливни и град, а порывы ветра могут достигать 23 м/с, при этом дневная температура подскочит до +33 градусов.

Непогода сохранится и в последующие дни. 12–13 июня в Ростове также будут идти дожди и грозы, сопровождаемые ветром до 18 м/с. Температурный фон станет более контрастным: столбик термометра будет колебаться от +17 до +29 градусов днем, опускаясь ночью до +9. Аналогичная ситуация сложится во всем регионе, где максимальная температура составит +33 градуса.

К концу выходных, 13 июня, ветер немного ослабнет до 15–20 м/с, однако синоптики не исключают туманы ночью и утром, а также продолжение осадков в виде дождя, грозы и града. Общий температурный диапазон в области составит от +8 до +32 градусов.