Ливни с грозами придут в Краснодарский край на выходных

Штормовое предупреждение продлили в Краснодарском крае до 27 июля. На выходных в регионе ожидаются ливни с грозами, сообщил сайт «Кубань 24».

По прогнозам синоптиков, в южной и восточной частях края также возможен град, порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. В Краснодаре в эти дни будут ливни с грозами.

Отмечается, что в субботу на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над Черным морем.

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