Ливни и сильный ветер ожидаются в Челябинской области в ближайшие дни

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Жителей региона предупредили о возможных ливнях, грозах и сильном ветре. Об этом сообщил сайт URA.RU .

По информации Челябинского гидрометеоцентра, во второй половине дня 8 июня, а также ночью и днем 9–10 июня в отдельных районах области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

Просьба жителям Челябинской области быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям и принять необходимые меры предосторожности.