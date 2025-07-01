Ливни и грозы задержатся в Волгограде до 3 июля

По данным синоптиков, во вторник, 1 июля, регион накроют сильные ливневые дожди, сопровождающиеся мощными грозами и порывистым ветром скоростью до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит порядка +28 градусов.

В среду, 2 июля, погода вновь осложнится дождями и грозами, скорость ветра останется прежней — до 20 метров в секнду. Ночные температуры снизятся до отметки +8 градусов, а дневные показатели останутся жаркими — до +28 градусов.

Третий день непогоды выпадет на 3 июля. Согласно прогнозам метеорологов, осадки продолжатся вместе с грозами и сильным ветром той же силы. Ночная температура достигнет уровня +8 градусов, дневная — до +27 градусов. Жителей региона призывают соблюдать осторожность, избегать открытых мест и деревьев во время сильного ветра и дождя.