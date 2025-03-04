Ливень и ветер с порывами до 24 м/с обрушатся на Ростовскую область в ближайшие дни

Жителей Ростовской области на этой неделе ожидает испытание непогодой. Местами в регионе опустится туман, пройдет ливень и поднимется ветер с порывами до 24 метров в секунду. Об этом сообщает сайт Тagilcity.ru со ссылкой на специалистов Северо-Кавказского УГМС.

Во вторник, 4 марта, в Ростовской области ночью ожидается небольшой снег, а днем — умеренный дождь. Возможен туман и изморозь. Юго-западный ветер достигнет скорости 18 метров в секунду. Температура воздуха составит от -1 до -11 градусов ночью и от -1 до +4 градусов днем.

В среду, 5 марта, ночью прогнозируется мокрый снег и дождь в северных районах, но днем осадки прекратятся. Западный ветер усилится до 24 метров в секунду. Температура будет колебаться от -6 до +9 градусов.

В четверг, 6 марта, несмотря на дожди, регион ожидает потепление до +13 градусов. Ночь будет прохладной с температурой от -1 до +4 градусов. Северо-западный ветер разгонится до 15-20, а на юге — до 23 метров в секунду.