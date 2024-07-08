Литрес: наибольшей популярностью книги по семейной психологии пользуются среди жителей Башкортостана

Литература, посвященная вопросам семейной психологии, пользуется особой популярностью среди жительниц Башкортостана, особенно в женской аудитории. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Литрес.

Исследование было приурочено к российскому празднику Дня семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. В Башкортостане наибольший интерес к изданиям о семейных отношениях проявляют женщины в возрастной категории от 25 до 34 лет.

Челябинская область занимает второе место, где также преобладает интерес к подобной литературе среди той же возрастной группы. Тверская область замыкает тройку лидеров, где книги по семейной психологии наиболее востребованы среди женщин в возрасте от 35 до 44 лет.