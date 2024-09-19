«Литрес»: больше всего россияне хотели бы прочитать приквелы «Приключений Шерлока Холмса»

Более 70% россиян любят читать предыстории вышедших книг. Так, большинство людей хотели бы познакомиться именно с приквелами из сборника детективных рассказов Артура Конана Дойля «Приключения Шерлока Холмса», сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование сервисов «Литрес» и LiveLib.

Также опрошенным было бы интересно увидеть предыстории мистического романа Булгакова «Мастер и Маргарита», антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» и «1984» Джорджа Оруэлла.

Отмечается, что из современной литературы соотечественники отдали предпочтение роману «Оно» Стивена Кинга, поскольку слишком много вопросов осталось без ответа.